Зеленский анонсировал усиление ПВО для двух городов

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Военное командование и Министерство обороны Украины анализируют каждую российскую атаку и принимают решения по защите городов. В частности, в двух городах-миллионниках усилят ПВО. Речь идет о Днепре и Одессе.

Об этом в вечернем обращении в пятницу, 1 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Усиление ПВО в украинских городах

По словам главы государства на данный момент уже определили технические и кадровые шаги. В частности, речь идет о развертывании дополнительного оборудования и мобильных групп.

"Усиливаем все направления защиты... На Днепр — дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи. Есть решение также по Одессе — уже тоже есть больший процент сбития, надо еще больший. Мы понимаем, что россияне плотностью нападения и интенсивностью ударов пытаются обойти нашу ПВО. Будем противодействовать", — подчеркнул президент Украины.

Также он отметил, что Украина сотрудничает с иностранными партнерами, чтобы обеспечить бесперебойные поставки компонентов ПВО. В апреле удалось получить необходимые ресурсы и взносы в программу закупки вооружения PURL.

Читайте также:

"На май — задача аналогичная, и будем искать возможности для Украины, для усиления нашей обороны также и благодаря сотрудничеству с теми странами, с которыми ранее сотрудничества было меньше", — подытожил глава государства.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что Украина запустила экспорт собственного оружия. Партнерам Украина предлагает сотрудничество в формате Drone Deals. Речь идет о производстве и поставке дронов, ракет, снарядов, боевой техники, программного обеспечения.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Reuters писал о заявлении Зеленского об отношении США к территории Донбасса. Глава государства отметил, что США связывают гарантии безопасности с отказом Украины от Донетчины. На такую позицию Вашингтона влияет обострение конфликта на Ближнем Востоке.