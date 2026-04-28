Зеленский: Украина запускает экспорт собственного оружия
Провел расширенное совещание по ключевым вопросам экспорта украинского оружия. Экспорт украинского оружия будет реальным. Мы согласовали все детали на уровне наших государственных институтов. Сейчас наша экспертиза безопасности и оружие, которое было проверено современной войной, интересна всем партнерам, которые способны обеспечить себе реальный уровень защиты национальной государственности и жизни людей.
Мы предложили партнерам, которые помогают Украине, особый формат сотрудничества Drone Deals - специальные соглашения по производству и поставке наших дронов, ракет, снарядов и других востребованных видов оружия, боевой техники, софта, интеграции с оборонными системами партнеров, а также обеспечение нашей экспертизы и необходимого Украине технологического обмена. Сегодня утвердил направления такой межгосударственной работы и проработки автоматических разрешений для бизнеса по экспорту оружия.
Порядок действий абсолютно четкий: на межгосударственном уровне на основе принципа взаимности соответствующим соглашением определяем рамки для работы по безопасности, далее начинается процесс уже на уровне государственных учреждений и производителей. Упрощаем бюрократические процедуры, сохраняем достаточный уровень экспортного контроля и запускаем практическое содержание для работы компаний.
Украинские компании получат реальную возможность выхода на рынок стран-партнеров при условии права наших военных взять необходимый объем оружия первыми. Профицит производственных возможностей в Украине по некоторым видам оружия достигает 50%, и это прямой результат наших государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины и нашего сотрудничества с партнерами.
Поручил МИД Украины вместе с нашими разведками и СБУ определить перечень стран, в которые экспорт нашего оружия невозможен по причинам их сотрудничества с государством-агрессором. Это серьезный вызов - не допустить попадания к россиянам наших технологий и образцов оружия. СНБО Украины будет координировать экспортные процессы и будет гарантом, что в первую очередь обеспечиваются потребности Сил обороны и безопасности Украины в оружии, а на экспорт отправляется излишек - то, что производители могут сделать сверх государственного заказа в Украине. Министерство обороны Украины и Генеральный штаб будут определять объемы потребности Сил обороны нашего государства.
Поручил чиновникам и СНБО Украины представить обществу необходимую информацию о деталях процесса экспорта нашего оружия.
