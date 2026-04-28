Зеленський: Україна запускає експорт власної зброї

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна готується до запуску експорту власного озброєння, яке вже перевірене в умовах сучасної війни. Рішення погоджене на рівні державних інституцій і передбачає чіткий механізм контролю та пріоритет для потреб Сил оборони. Водночас Київ розширює співпрацю з партнерами у сфері виробництва та обміну оборонними технологіями.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 28 квітня.

Президент Володимир Зеленський провів розширену нараду щодо запуску експорту української зброї та окреслив основні принципи цього процесу. За його словами, нова модель співпраці дозволить посилити оборонну промисловість і водночас зберегти контроль над критичними технологіями.

Зеленський заявив:

"Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій".

Читайте також:

Також Україна запропонувала партнерам формат співпраці Drone Deals, який передбачає виробництво та постачання дронів, ракет, снарядів, бойової техніки та програмного забезпечення. Окремо йдеться про інтеграцію з оборонними системами союзників і технологічний обмін.

За словами президента, порядок реалізації експорту буде двоступеневим: спочатку міждержавні угоди на основі взаємності, а далі — робота державних інституцій і виробників. Передбачено спрощення процедур для бізнесу при збереженні експортного контролю.

Українські компанії зможуть виходити на зовнішні ринки лише за умови, що Збройні сили першочергово забезпечені необхідною зброєю. Надлишкові виробничі потужності в окремих сегментах, за словами Зеленського, сягають до 50%.

Президент доручив МЗС, розвідці та СБУ визначити країни, до яких експорт буде обмежений через співпрацю з РФ. Координацію процесу здійснюватиме РНБО, а обсяги для Сил оборони визначатимуть Міноборони та Генштаб.

Новина доповнюється...