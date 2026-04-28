Зеленський: Україна запускає експорт власної зброї
Україна готується до запуску експорту власного озброєння, яке вже перевірене в умовах сучасної війни. Рішення погоджене на рівні державних інституцій і передбачає чіткий механізм контролю та пріоритет для потреб Сил оборони. Водночас Київ розширює співпрацю з партнерами у сфері виробництва та обміну оборонними технологіями.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 28 квітня.
Президент Володимир Зеленський провів розширену нараду щодо запуску експорту української зброї та окреслив основні принципи цього процесу. За його словами, нова модель співпраці дозволить посилити оборонну промисловість і водночас зберегти контроль над критичними технологіями.
Зеленський заявив:
"Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій".
Також Україна запропонувала партнерам формат співпраці Drone Deals, який передбачає виробництво та постачання дронів, ракет, снарядів, бойової техніки та програмного забезпечення. Окремо йдеться про інтеграцію з оборонними системами союзників і технологічний обмін.
За словами президента, порядок реалізації експорту буде двоступеневим: спочатку міждержавні угоди на основі взаємності, а далі — робота державних інституцій і виробників. Передбачено спрощення процедур для бізнесу при збереженні експортного контролю.
Українські компанії зможуть виходити на зовнішні ринки лише за умови, що Збройні сили першочергово забезпечені необхідною зброєю. Надлишкові виробничі потужності в окремих сегментах, за словами Зеленського, сягають до 50%.
Президент доручив МЗС, розвідці та СБУ визначити країни, до яких експорт буде обмежений через співпрацю з РФ. Координацію процесу здійснюватиме РНБО, а обсяги для Сил оборони визначатимуть Міноборони та Генштаб.
Новина доповнюється...