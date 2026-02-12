Умєров заявив, що Україна відкриває контрольований експорт зброї

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров підкреслив, що контрольований експорт озброєння — це не лише питання безпеки держави, а й важливий крок у розвитку оборонно-промислового комплексу країни. За його словами, відкриття таких експортних можливостей відкриває шлях до нових міжнародних партнерств та зміцнення безпеки через союзників.

Про це Умєров написав у Telegram у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Пост Умєрова. Фото: скриншот

Контрольований експорт зброї

"Президент України поставив завдання відкрити експорт українського озброєння у контрольованому форматі. Ми його виконуємо. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання", — написав Умєров.

За його підсумками українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів. Усі рішення приймаються під суворим державним контролем, із пріоритетом потреб Збройних Сил України.

"Виробничі спроможності українського ОПК перевищують 55 млрд доларів. У сферах БпЛА, РЕБ і розвідки наші можливості вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель. Координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії", — додав він.

Умеров зазначив, що український ОПК довів свою ефективність під час війни, і тепер завдання держави — перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну потужність, яка стане частиною спільної безпеки з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що Ігор Федірко розкрив, коли Україна зможе розпочати експорт власної зброї.

Крім того, експерт дослідив ринок ЄС для українських оборонних компаній.