Україна
Умеров заявил, что Украина открывает контролируемый экспорт оружия

Умеров заявил, что Украина открывает контролируемый экспорт оружия

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 17:05
Умеров заявил, что Украина открывает контролируемый экспорт оружия
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что контролируемый экспорт вооружения — это не только вопрос безопасности государства, но и важный шаг в развитии оборонно-промышленного комплекса страны. По его словам, открытие таких экспортных возможностей открывает путь к новым международным партнерствам и укреплению безопасности через союзников.

Об этом Умеров написал в Telegram в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
Умєров заявив, що Україна відкриває контрольований експорт зброї - фото 1
Пост Умерова. Фото: скриншот

Контролируемый экспорт оружия

"Президент Украины поставил задачу открыть экспорт украинского вооружения в контролируемом формате. Мы ее выполняем. Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание", — написал Умеров.

По его итогам украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров. Все решения принимаются под строгим государственным контролем, с приоритетом потребностей Вооруженных Сил Украины.

"Производственные возможности украинского ОПК превышают 55 млрд долларов. В сферах БпЛА, РЭБ и разведки наши возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок. Координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии для украинской армии", — добавил он.

Умеров отметил, что украинский ОПК доказал свою эффективность во время войны, и теперь задача государства — превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную мощность, которая станет частью общей безопасности с международными партнерами.

Напомним, что Игорь Федирко раскрыл, когда Украина сможет начать экспорт собственного оружия.

Кроме того, эксперт исследовал рынок ЕС для украинских оборонных компаний.

оружие экспорт война в Украине Рустем Умеров
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
