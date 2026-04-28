Плани РФ та експорт озброєння: звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує миру та готує нові наступальні дії, розраховуючи на нестабільність у світі. Водночас Україна посилює оборону, готується до зими та працює над забезпеченням стабільного фінансування армії. Окремо глава держави анонсував запуск експорту українського озброєння як додаткового ресурсу для підтримки обороноздатності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського у вівторок, 28 квітня.

Зеленський про плани РФ та ситуацію на фронті

За словами президента, українські розвідки доповіли про наміри РФ продовжувати війну та розширювати свої можливості.

"Мир вони не планують, на жаль. Ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе — ми будемо захищати Україну, ми будемо продовжувати тиск на Росію", — наголосив Зеленський.

А також зазначив, що Україна має дані про ключові напрямки можливих наступів навесні, влітку та восени, які планують передати партнерам, зокрема щодо потенційних загроз для країн НАТО.

Підготовка до зими та енергетика

Український лідер поінформував, що держава вже працює над відновленням енергетики та підготовкою до опалювального сезону.

Зеленський підкреслив важливість відповідальності на місцях:

"Відповідальність за підготовку до зими — відповідальність персональна".

За словами президента, у разі потреби можуть бути ухвалені додаткові рішення, включно із засіданням РНБО та кадровими змінами.

Експорт зброї та фінансування оборони

Глава держави заявив, що Україна має значний потенціал у виробництві озброєння, частина якого може піти на експорт.

"Експорт української зброї буде реальним. Українські військові завжди матимуть право першого й достатнього обсягу: військові візьмуть те, що потрібно, а понад цей обсяг — експорт", — зазначив лідер.

За словами Зеленського, надлишкові обсяги продукції планують постачати партнерам у межах контрольованих угод, зокрема у форматі Drone Deals. Водночас РНБО визначатиме правила такої співпраці, щоб уникнути потрапляння українських технологій до Росії.

Окрім цього, президент повідомив про намір посилити контроль за роботою державних компаній та анонсував зміни для підвищення їх ефективності.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна готується запустити експорт власного озброєння. За його словами, відповідне рішення вже погоджене на рівні держави. Водночас Україна планує розширювати співпрацю з партнерами у сфері виробництва та обміну оборонними технологіями.

Новини.LIVE також писали, що 28 квітня Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка щодо планів Росії на фронті. За даними розвідки, попри проблеми з виконанням завдань, РФ готує нові наступальні операції та планує збільшити кількість військових через мобілізацію.