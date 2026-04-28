Планы РФ и экспорт вооружения: обращение Зеленского

Есть решение для того, чтобы у нашего государства, у нашей обороны был достаточный финансовый ресурс. В том числе за счет того, что Украина имеет колоссальную экспертизу по безопасности, сильные возможности производить оружие. Есть у нас сейчас направления производства, которые имеют профицит производственных возможностей 50%. Экспорт украинского оружия будет реальным. Украинские военные всегда будут иметь право первого и достаточного объема: военные возьмут то, что нужно, а сверх этого объема - экспорт.

СНБО Украины на основе межправительственных соглашений с партнерами будет определять рамки сотрудничества - просто чтобы украинские технологии, украинское оружие не достались россиянам. Чиновники вместе с СНБО, вместе с нашими специальными службами готовы упростить бюрократические процедуры, условия работы в Украине, сохраняя необходимый экспортный контроль. Нужны также автоматические разрешения на экспорт в таком режиме, чтобы время получения разрешения было четким и не создавало почву для коррупции.

Наш особый формат работы с партнерами, которые помогают Украине, - Drone Deals - уже в работе со странами из трех частей мира: Ближний Восток и Залив, Европа и Кавказ. Есть предложение на столе у наших американских партнеров. И это о дронах, о системах оборонительных, наших других видах оружия, которые нужны, чтобы в воздухе, на земле и на море можно было строить реальную защиту. Еще раз: условия должны быть выгодны Украине, должен быть четкий контроль, и деньги за экспорт должны помогать Украине защищаться. Так и будет.

Говорили сегодня также с Премьер-министром Украины Юлией Свириденко о работе государственных компаний. Будут изменения. Часть государственных компаний работает до сих пор не в государственных интересах и не на государственный бюджет. Кабинет Министров Украины и сами компании должны это исправить. Слава Украине!

