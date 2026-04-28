РФ планирует наступление: Зеленский заслушал доклад главы ГУР

Олег Иващенко и Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Facebook

Во вторник, 28 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко. Глава государства отметил, что Россия планирует дальнейшие наступательные операции. Следовательно, Кремль готовится привлечь больше личного состава, в частности, путем расширения мобилизационных процессов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Зеленский о планах и потерях армии РФ

Сегодня, 28 апреля, Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР МО Олега Иващенко относительно планов России и ситуации на фронте.

По данным разведки, российский Генштаб признает проблемы с выполнением поставленных задач, несмотря на этоРФ готовит новые наступательные операции.

Глава государства отметил, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать наступательный потенциал российской армии, а безвозвратные потери оккупантов достигают около 60% от общих.

В то же время Россия планирует привлекать больше личного состава, в частности через расширение мобилизационных процессов. Украина в ответ усиливает оборону, увеличивает потери противника и расширяет применение дронов и дальнобойных ударов по военной и энергетической инфраструктуре РФ.

Также разведка сообщает о проработке в Москве возможных планов операций против стран НАТО и попытках активнее привлечь Беларусь к реализации российских военных задач.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что Украина активно усиливает эшелонированную систему обороны, которая простирается от Киевского водохранилища до Сум. Ее цель — исключить внезапные действия противника на северном направлении и защитить приграничные территории. Работы ведутся в сжатые сроки с учетом возможных угроз со стороны РФ.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска активизировали наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта, пытаясь истощить украинскую оборону. Самая сложная ситуация остается на Купянском направлении. Также РФ усиливает давление на Запорожском, где наращивает штурмовые подразделения.