Украинские военные на поле боя.

Российские войска активизировали наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта, пытаясь менять интенсивность атак и истощать украинскую оборону. Наиболее напряженной ситуация остается на Купянском направлении, где давление не спадает. В то же время одним из ключевых для врага остается Запорожский фронт, где РФ наращивает штурмовые подразделения.

Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

Ситуация на фронте: РФ наращивает штурмовые подразделения

Представитель Украинской добровольческой армии, подполковник Сергей Братчук отметил, что российская армия не уменьшает активности и продолжает попытки продвижения, применяя тактику инфильтрации на разных участках фронта.

По его словам, Запорожское направление остается одним из приоритетных для противника.

Братчук отметил, что ключевую роль в сдерживании наступления играет Ореховский оборонительный узел, который важен как для защиты Запорожья, так и для обеспечения логистики.

По словам подполковника, российские силы усиливают это направление резервами и штурмовыми подразделениями. В частности, фиксируется активность морской пехоты РФ, включая подразделения 40-й и, вероятно, 61-й бригад, которые, несмотря на предыдущие потери, доукомплектовывают для дальнейших атак.

Параллельно российские войска давят и на других направлениях. Как отметил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов, наиболее стабильно напряженной остается ситуация на Купянском направлении. Особенно это касается восточного берега реки Оскол, где противник осуществляет постоянное давление.

По его словам, на правом берегу российские силы пытаются проникать через инфраструктурные объекты, однако украинским военным удается сдерживать эти попытки даже при сложных погодных условиях.

В целом, по оценкам военных, в ближайшее время активность врага на Запорожском и Донецком направлениях будет только расти, ведь РФ не отказывается от своих наступательных планов.

Новини.LIVE информировали, что Силы обороны Украины удерживают фронт и на отдельных направлениях уже перехватывают стратегическую инициативу у врага. Украинским военным удалось остановить продвижение противника и наносить ему значительные потери, которые сейчас превышают прошлогодние показатели. Несмотря на концентрацию сил РФ на Донецком направлении, общая ситуация постепенно улучшается.

Новини.LIVE также писали, что по словам военного эксперта, Россия планирует сосредоточить основные наступательные действия этим летом в Донецкой области и стремится полностью захватить область. В то же время у врага пока недостаточно ресурсов для масштабного наступления. Ситуация на фронте остается сложной: бои продолжаются вблизи Покровска, Мирнограда, Константиновки и Дружковки.