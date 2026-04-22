Зеленский: зимой было трудно, но сейчас ситуация на фронте лучше

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой ситуация на фронте была очень сложной. В то же время сейчас обстановка стабилизировалась и стала лучше, чем за последние 10 месяцев. По его словам, украинские военные остаются истощенными, но сохраняют силу и высокий боевой дух.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью программе Buitenhof на нидерландском телевидении.

Зеленский о сложной зиме и улучшении ситуации на фронте

Владимир Зеленский рассказал, что этой зимой украинским воинам было очень трудно на фронте. Однако он отметил, что сейчас ситуация на фронте лучше, чем за последние 10 месяцев.

Глава государства отметил, что украинские военные остаются истощенными, однако сохраняют стойкость и высокий боевой дух. По его словам, ситуация на поле боя напрямую влияет на настроение защитников.

В этом контексте президент описал состояние войска и изменения на фронте:

"Я глубоко понимаю, что происходит, ребята уставшие. Да, честно говоря, они уставшие, но они сильные. Боевой дух высокий и, конечно, это зависит от ситуации на поле боя. Иногда очень трудно, как этой зимой. Но сейчас ситуация лучше, чем была за все эти 10 месяцев, кстати".

Также украинский лидер отметил, что регулярно посещает передовую, чтобы напрямую общаться с военными и лучше понимать их потребности. Он подчеркнул, что такие поездки важны не только для координации, но и для моральной поддержки бойцов.

Глава государства подробнее объяснил, как именно происходят такие визиты:

"И, конечно, я сам время от времени езжу на передовую узнать, что происходит, какие у них проблемы, какие их потребности не от генералов, а от солдат, офицеров, разных ребят, медиков, сержантов. И это важно. И это поднимает им боевой дух. Я вручаю им медали и ордена за их героизм каждый день".

Новини.LIVE информировали, что недавно глава МИД Андрей Сибига заявил, что позиции Сил обороны Украины сейчас самые сильные за последний год. По его словам, массовое использование беспилотников позволило уменьшить преимущество России в живой силе. Он также подчеркнул, что украинская армия смогла эффективно адаптироваться к тактике противника.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска продолжают активно атаковать Покровское направление, которое остается одним из самых горячих на фронте. С начала апреля зафиксировано 688 вражеских атак на этом участке. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время поездки на восток 22 апреля 2026 года.