Покровское направление: с начала апреля россияне совершили 688 атак

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский общается с военными. Фото: Сырский/Facebook

Российские войска продолжают активно давить на Покровском направлении, где ситуация остается одной из самых напряженных. С начала апреля враг совершил сотни атак на этом участке фронта. Говорится о 688 российских ударов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в среду, 22 апреля.

Сырский посетил штабы подразделений на Покровском направлении. Фото: Сырский/Facebook

Сырский о ситуации на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время рабочей поездки посетил подразделения, которые держат оборону на востоке, в частности на Покровском направлении. Там он провел совещания с военным руководством и командирами подразделений.

Особое внимание уделили участку, где российские войска оказывают наибольшее давление. По словам Сырского, только за апрель враг совершил сотни атак на Покровском направлении.

"Работал также в штабах подразделений на Покровском направлении, где российско-оккупационные войска давят наиболее ощутимо. С начала апреля здесь зафиксировано всего 688 атак врага", — сообщил главком.

Во время поездки Сырский обсудил с командующими оперативную ситуацию, выполнение боевых задач и дальнейшие планы действий. Также была проанализирована ситуация на отдельных участках фронта и определены потребности военных.

Отдельно Сырский посетил подразделения Сил беспилотных систем, где отметил важность роли дронов в сдерживании врага, особенно во время перегруппировки российских сил и подведения резервов.

По итогам поездки было принято решение о дополнительном обеспечении украинских подразделений, чтобы повысить эффективность обороны и усложнить наступательные действия оккупантов.

Главнокомандующий поблагодарил военных за службу и подчеркнул, что борьба продолжается.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска пытаются продвинуться на Покровском направлении и достичь определенных результатов до конца апреля. В то же время, по его словам, у врага недостаточно сил и ресурсов для реализации этих планов, несмотря на активные наступательные действия. Он также подчеркнул, что россияне несут значительные потери и действуют по уже знакомым сценариям без реальных возможностей для прорыва.

Новини.LIVE также писали, что 9 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил подразделения на Покровском направлении, где сейчас сохраняется самая высокая интенсивность боев. Накануне украинские воины отбили там около 260 российских штурмов. Во время поездки военные обсудили усиление обороны.