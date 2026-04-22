Покровський напрямок: з початку квітня росіяни здійснили 688 атак

Російські війська продовжують активно тиснути на Покровському напрямку, де ситуація залишається однією з найнапруженіших. Від початку квітня ворог здійснив сотні атак на цій ділянці фронту. Мовиться про 688 російських ударів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, середа, 22 квітня.

Сирський про ситуацію на Покровському напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки відвідав підрозділи, які тримають оборону на сході, зокрема на Покровському напрямку. Там він провів наради з військовим керівництвом та командирами підрозділів.

Особливу увагу приділили ділянці, де російські війська чинять найбільший тиск. За словами Сирського, лише за квітень ворог здійснив сотні атак на Покровському напрямку.

"Працював також у штабах підрозділів на Покровському напрямку, де російсько-окупаційні війська тиснуть найвідчутніше. З початку квітня тут зафіксовано загалом 688 атак ворога", — поінформував головком.

Під час поїздки Сирський обговорив із командувачами оперативну ситуацію, виконання бойових завдань та подальші плани дій. Також було проаналізовано ситуацію на окремих ділянках фронту та визначено потреби військових.

Окремо Сирський відвідав підрозділи Сил безпілотних систем, де наголосив на важливості ролі дронів у стримуванні ворога, особливо під час перегрупування російських сил і підведення резервів.

За підсумками поїздки було ухвалено рішення щодо додаткового забезпечення українських підрозділів, аби підвищити ефективність оборони та ускладнити наступальні дії окупантів.

Головнокомандувач подякував військовим за службу та наголосив, що боротьба триває.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються просунутися на Покровському напрямку та досягти певних результатів до кінця квітня. Водночас, за його словами, у ворога недостатньо сил і ресурсів для реалізації цих планів, попри активні наступальні дії. Він також наголосив, що росіяни зазнають значних втрат і діють за вже знайомими сценаріями без реальних можливостей для прориву.

Новини.LIVE також писали, що 9 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав підрозділи на Покровському напрямку, де нині зберігається найвища інтенсивність боїв. Напередодні українські воїни відбили там близько 260 російських штурмів. Під час поїздки військові обговорили посилення оборони.