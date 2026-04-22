Зеленський: взимку було важко, але зараз ситуація на фронті краща

Зеленський: взимку було важко, але зараз ситуація на фронті краща

Дата публікації: 22 квітня 2026 19:27
Зеленський: взимку було важко, але зараз ситуація на фронті краща
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї зими ситуація на фронті була дуже складною. Водночас нині обстановка стабілізувалася і стала кращою, ніж за останні 10 місяців. За його словами, українські військові залишаються виснаженими, але зберігають силу та високий бойовий дух.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю програмі Buitenhof на нідерландському телебаченні.

Зеленський про складну зиму та покращення ситуації на фронті

Володимир Зеленський розповів, що цієї зими українським воїнам було дуже важко на фронті. Однак він зауважив, що нині ситуація на фронті краща, ніж за останні 10 місяців.

Глава держави відзначив, що українські військові залишаються виснаженими, однак зберігають стійкість і високий бойовий дух. За його словами, ситуація на полі бою безпосередньо впливає на настрій захисників.

У цьому контексті президент описав стан війська та зміни на фронті: 

"Я глибоко розумію, що відбувається, хлопці втомлені. Так, чесно кажучи, вони втомлені, але вони сильні. Бойовий дух високий і, звісно, це залежить від ситуації на полі бою. Іноді дуже важко, як цієї зими. Але зараз ситуація краща, ніж була за всі ці 10 місяців, до речі".

Також український лідер наголосив, що регулярно відвідує передову, аби напряму спілкуватися з військовими та краще розуміти їхні потреби. Він підкреслив, що такі поїздки важливі не лише для координації, а й для моральної підтримки бійців.

Глава держави детальніше пояснив, як саме відбуваються такі візити: 

"І, звичайно, я сам час від часу їжджу на передову дізнатися, що відбувається, які в них проблеми, які їхні потреби не від генералів, а від солдатів, офіцерів, різних хлопців, медиків, сержантів. І це важливо. І це піднімає їм бойовий дух. Я вручаю їм медалі та ордени за їхній героїзм щодня".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що позиції Сил оборони України зараз найсильніші за останній рік. За його словами, масове використання безпілотників дозволило зменшити перевагу Росії в живій силі. Він також наголосив, що українська армія змогла ефективно адаптуватися до тактики противника.

Новини.LIVE також повідомляли, що російські війська продовжують активно атакувати Покровський напрямок, який залишається одним із найгарячіших на фронті. Від початку квітня зафіксовано 688 ворожих атак на цій ділянці. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час поїздки на схід 22 квітня 2026 року.

Володимир Зеленський війна в Україні ситуація на фронті
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

