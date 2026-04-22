Позиція України на фронті найміцніша за останній рік: Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що поточна позиція Сил оборони на полі бою є найміцнішою за останній рік. Завдяки масовому застосуванню безпілотників українським військовим вдалося нівелювати перевагу Росії в живій силі.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Україна навчилася вправно воювати проти росіян попри їх перевагу в живій силі

Оцінюючи ситуацію на фронті, Сибіга наголосив, що українська армія перебуває у стійкій позиції. Головним досягненням стало те, що російська тактика використання величезної кількості піхоти втратила свою вирішальну роль.

"Я вважаю, що нашу ситуацію тепер можна охарактеризувати наступним чином. Тримаємо лінію. Вона дійсно, позиція на полі бою найсильніша чи найміцніша за останній рік. Дійсно найміцніша. Ми мінімізували перевагу росіян в особовому складі за рахунок застосування дронів", — заявив міністр.

Він підкреслив, що тепер перевага в людській силі не є визначальною, і це досягнення українського війська багато що визначатиме надалі.

"Для нас ситуація на полі бою — це про зміцнення переговорних позицій. І ми подаємо нашим партнерам, що якщо ми хочемо наближати мир, справедливий мир, то треба передусім зміцнювати нашу переговорну позицію", — додав Сибіга.

Другим надважливим здобутком очільник МЗС назвав захист українського неба. Наразі Сили оборони здатні збивати абсолютну більшість повітряних цілей, які атакують мирні міста та інфраструктуру.

"Другий елемент — закрите небо. Тут ми теж досягали успіхів, ми можемо збивати до 90% цілей, які б'ють по наших містах, по Україні. Це наша нова геополітична сила", — зазначив дипломат.

Також Сибіга додав, що побудована в Україні екосистема протиповітряної оборони є надзвичайно складною і багаторівневою: вона включає системи РЕБ, перехоплювачі дронів, мобільні вогневі групи та сучасні блоки управління. Цей безпрецедентний досвід дозволяє Україні ділитися експертизою на міжнародному рівні.

"І саме такі пакети ми пропонуємо нашим партнерам на Близькому Сході. Тобто група наша приїжджає, вона дивиться місцеву ППО-систему, вона каже, що ми, виходячи з їхньої вже існуючої інфраструктури, як ми можемо це все об'єднати в єдиний знаменник з нашою перевагою. І це діє справді", — пояснив Сибіга.

Окрему увагу дипломат приділив тактиці, яка ефективно позбавляє ворога його можливостей. Україна чітко відстежує російську військову арифметику щодо кількості артилерії, дронів та систем ППО, аби випереджати російські війська. Сибіга навів показовий приклад співпраці з німецькими виробниками.

"Тобто для нас це теж є орієнтир мати паритет, там де ми маємо зараз перевагу, цю перевагу нарощувати і в деяких моментах випереджувати за рахунок своєї унікальності і в застосуванні, і в розвитку технологій. Відразу конкретний приклад: коли я був в Німеччині, ми відвідували спільно один з заводів, і завод німецький наростив у вісім разів виробництво наземних дронів, вісім разів, лише на фідбеку українському", — зауважив Сибіга.

Новини.LIVE зазначали, як міністр армії США Ден Дрісколл під час слухань у Палаті представників пояснив, як ЗСУ перевернули уявлення світу про те, як треба воювати. Він зауважив, що українські воїни ввели багато інновацій та нових підходів у тактиці веденні бою і тепер американці вчаться в них.

Також речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі День.LIVE зауважив, що росіяни тимчасово знизили інтенсивність штурмів на фронті. Попри це, росіяни все ще прагнуть повністю окупувати Донеччину і кинули більшість сил на цей напрямок.