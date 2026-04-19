Україна змінила підхід до бойових дій: США багато в чому навчаються

Міністр армії США Ден Дрісколл. Фото: ОПУ

США багато чому навчаються в українців, а також змінюються завдяки урокам, які вони надають американцям. Україна докорінно змінила підхід до бойових дій. Світ дивується інноваціям у війську.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр армії США Ден Дрісколл під час слухань у Палаті представників.

США навчаються в українців

Дрісколл розповів, що Україна докорінно змінила підхід до бойових дій, а також провела неймовірну роботу щодо інновацій у війську.

Він також наголосив, що армія США продовжує підтримувати Україну та стоїть поруч з українцями з перших днів війни.

"Я публічно заявляю, що ми багато чого у них вчимося і змінюємося завдяки урокам, які вони нам дали", — наголосив міністр.

Зазначимо, що Ден Дрісколл декілька разів брав участь у мирних перемовинах у форматі Україна, США та РФ. Окрім того, він приїжджав у Київ на перемовини з Володимиром Зеленським та зустрічався з тодішнім очільником Міноборони Денисем Шмигалем щодо співпраці у сфері виробництва дронів.

Як повідомляє Новини.LIVE, раніше Джей Ді Венс назвав "досягненням" зупинку фінансування війни в Україні. За його словами, це рішення стало частиною ширшого перегляду ролі Вашингтона у фінансуванні оборонних потреб партнерів.

Водночас Володимир Зеленський заявив про намір Кушнера та Віткоффа приїхати в Україну. Однак точна дата прибуття американських посадовців поки що невідома.