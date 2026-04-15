Венс назвав "досягненням" зупинку фінансування війни в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що одним із ключових рішень нинішнього американського керівництва вважає припинення фінансування війни в Україні. Відповідну позицію він озвучив під час виступу в одному з університетів США, коментуючи зовнішню політику Вашингтона. За його словами, Штати переглянули свою роль у фінансуванні військової допомоги та змінили підхід до підтримки України.

Джей Ді Венс про фінансову допомогу Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що одним із ключових рішень чинної адміністрації є відмова від прямого фінансування військових витрат, пов'язаних з війною в Україні.

"Припинення фінансування війни в Україні — це одна з речей, якими я найбільше пишаюся з тих, що ми зробили за часів цієї адміністрації", — сказав Венс.

Відповідну заяву він зробив під час виступу в одному з університетів США, коментуючи зовнішню політику країни та підходи до міжнародної підтримки. За його словами, це рішення стало частиною ширшого перегляду ролі Вашингтона у фінансуванні оборонних потреб партнерів.

Окремо він наголосив, що Сполучені Штати очікують більшої участі європейських країн у забезпеченні військової допомоги. Венс зазначив, що США більше не фінансують закупівлю та постачання озброєння для України, пропонуючи союзникам у Європі самостійно визначати обсяги підтримки та закупівель.

"Ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю — можете, але США більше не купують і не відправляють її в Україну", — зазначив Венс.

Новини.LIVE інформували, що віцепрезидент США Джей Ді Венс похвалив позицію Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, заявивши, що той прагне якнайшвидшого припинення бойових дій. За словами Венса, Трамп також виступає за відновлення торгівельних відносин із Росією. Водночас він розкритикував окремих політиків, які підтримують масштабну фінансову допомогу Україні.

Також Новини.LIVE писали, що нещодавно Джей Ді Венс звинуватив Україну у нібито втручанні у вибори в США та підтримці Демократичної партії. За його словами, в українських структурах нібито існують сили, які намагаються впливати на результати голосувань у США та інших країнах.