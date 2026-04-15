Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Вэнс назвал "достижением" остановку финансирования войны в Украине

Вэнс назвал "достижением" остановку финансирования войны в Украине

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 10:21
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что одним из ключевых решений нынешнего американского руководства считает прекращение финансирования войны в Украине. Соответствующую позицию он озвучил во время выступления в одном из университетов США, комментируя внешнюю политику Вашингтона. По его словам, Штаты пересмотрели свою роль в финансировании военной помощи и изменили подход к поддержке Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Джей Ди Вэнса.

Джей Ди Вэнс о финансовой помощи Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что одним из ключевых решений действующей администрации является отказ от прямого финансирования военных расходов, связанных с войной в Украине.

"Прекращение финансирования войны в Украине — это одна из вещей, которыми я больше всего горжусь из тех, что мы сделали во времена этой администрации", — сказал Вэнс.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в одном из университетов США, комментируя внешнюю политику страны и подходы к международной поддержке. По его словам, это решение стало частью более широкого пересмотра роли Вашингтона в финансировании оборонных потребностей партнеров.

Отдельно он отметил, что Соединенные Штаты ожидают большего участия европейских стран в обеспечении военной помощи. Вэнс отметил, что США больше не финансируют закупку и поставку вооружения для Украины, предлагая союзникам в Европе самостоятельно определять объемы поддержки и закупок.

"Мы сказали Европе: если хотите покупать оружие — можете, но США больше не покупают и не отправляют его в Украину", — отметил Вэнс.

Новини.LIVE информировали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс похвалил позицию Дональда Трампа относительно войны России против Украины, заявив, что тот стремится к скорейшему прекращению боевых действий. По словам Вэнса, Трамп также выступает за восстановление торговых отношений с Россией. В то же время он раскритиковал отдельных политиков, которые поддерживают масштабную финансовую помощь Украине.

Также Новини.LIVE писали, что недавно Джей Ди Вэнс обвинил Украину в якобы вмешательстве в выборы в США и поддержке Демократической партии. По его словам, в украинских структурах якобы существуют силы, которые пытаются влиять на результаты голосований в США и других странах.

США военная помощь Джей Ди Вэнс
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации