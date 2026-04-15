Вэнс назвал "достижением" остановку финансирования войны в Украине

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что одним из ключевых решений нынешнего американского руководства считает прекращение финансирования войны в Украине. Соответствующую позицию он озвучил во время выступления в одном из университетов США, комментируя внешнюю политику Вашингтона. По его словам, Штаты пересмотрели свою роль в финансировании военной помощи и изменили подход к поддержке Украины.

"Прекращение финансирования войны в Украине — это одна из вещей, которыми я больше всего горжусь из тех, что мы сделали во времена этой администрации", — сказал Вэнс.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в одном из университетов США, комментируя внешнюю политику страны и подходы к международной поддержке. По его словам, это решение стало частью более широкого пересмотра роли Вашингтона в финансировании оборонных потребностей партнеров.

Отдельно он отметил, что Соединенные Штаты ожидают большего участия европейских стран в обеспечении военной помощи. Вэнс отметил, что США больше не финансируют закупку и поставку вооружения для Украины, предлагая союзникам в Европе самостоятельно определять объемы поддержки и закупок.

"Мы сказали Европе: если хотите покупать оружие — можете, но США больше не покупают и не отправляют его в Украину", — отметил Вэнс.

