Украина изменила подход к боевым действиям: США во многом учатся

Украина изменила подход к боевым действиям: США во многом учатся

Дата публикации 19 апреля 2026 08:24
Министр армии США Дэн Дрисколл. Фото: ОПУ

США многому учатся у украинцев, а также меняются благодаря урокам, которые они дают американцам. Украина в корне изменила подход к боевым действиям. Мир удивляется инновациям в армии.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр армии США Дэн Дрисколл во время слушаний в Палате представителей.

США учатся у украинцев

Дрисколл рассказал, что Украина в корне изменила подход к боевым действиям, а также провела невероятную работу по инновациям в армии.

Он также отметил, что армия США продолжает поддерживать Украину и стоит рядом с украинцами с первых дней войны.

"Я публично заявляю, что мы многому у них учимся и меняемся благодаря урокам, которые они нам дали", — подчеркнул министр.

Отметим, что Дэн Дрисколл несколько раз принимал участие в мирных переговорах в формате Украина, США и РФ. Кроме того, он приезжал в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским и встречался с тогдашним главой Минобороны Денисом Шмыгалем о сотрудничестве в сфере производства дронов.

Как сообщает Новини.LIVE, ранее Джей Ди Вэнс назвал "достижением" остановку финансирования войны в Украине. По его словам, это решение стало частью более широкого пересмотра роли Вашингтона в финансировании оборонных потребностей партнеров.

В то же время Владимир Зеленский заявил о намерении Кушнера и Уиткоффа приехать в Украину. Однако точная дата прибытия американских чиновников пока неизвестна.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
