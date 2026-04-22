Позиция Украины на фронте самая крепкая за последний год: Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что текущая позиция Сил обороны на поле боя является самой прочной за последний год. Благодаря массовому применению беспилотников украинским военным удалось нивелировать преимущество России в живой силе.

Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Украина научилась ловко воевать против россиян несмотря на их преимущество в живой силе

Оценивая ситуацию на фронте, Сибига отметил, что украинская армия находится в устойчивой позиции. Главным достижением стало то, что российская тактика использования огромного количества пехоты потеряла свою решающую роль.

"Я считаю, что нашу ситуацию теперь можно охарактеризовать следующим образом. Держим линию. Она действительно, позиция на поле боя самая сильная или самая прочная за последний год. Действительно самая прочная. Мы минимизировали преимущество россиян в личном составе за счет применения дронов", — заявил министр.

Он подчеркнул, что теперь преимущество в человеческой силе не является определяющим, и это достижение украинского войска многое будет определять в дальнейшем.

"Для нас ситуация на поле боя - это об укреплении переговорных позиций. И мы подаем нашим партнерам, что если мы хотим приближать мир, справедливый мир, то надо прежде всего укреплять нашу переговорную позицию", — добавил Сибига.

Вторым важнейшим достижением глава МИД назвал защиту украинского неба. Сейчас Силы обороны способны сбивать абсолютное большинство воздушных целей, которые атакуют мирные города и инфраструктуру.

"Второй элемент — закрытое небо. Здесь мы тоже достигали успехов, мы можем сбивать до 90% целей, которые бьют по нашим городам, по Украине. Это наша новая геополитическая сила", — отметил дипломат.

Также Сибига добавил, что построенная в Украине экосистема противовоздушной обороны является чрезвычайно сложной и многоуровневой: она включает системы РЭБ, перехватчики дронов, мобильные огневые группы и современные блоки управления. Этот беспрецедентный опыт позволяет Украине делиться экспертизой на международном уровне.

"И именно такие пакеты мы предлагаем нашим партнерам на Ближнем Востоке. То есть группа наша приезжает, она смотрит местную ПВО-систему, она говорит, что мы, исходя из их уже существующей инфраструктуры, как мы можем это все объединить в единый знаменатель с нашим преимуществом. И это действует действительно", — пояснил Сибига.

Отдельное внимание дипломат уделил тактике, которая эффективно лишает врага его возможностей. Украина четко отслеживает российскую военную арифметику по количеству артиллерии, дронов и систем ПВО, чтобы опережать российские войска. Сибига привел показательный пример сотрудничества с немецкими производителями.

"То есть для нас это тоже ориентир иметь паритет, там где мы имеем сейчас преимущество, это преимущество наращивать и в некоторых моментах опережать за счет своей уникальности и в применении, и в развитии технологий. Сразу конкретный пример: когда я был в Германии, мы посещали совместно один из заводов, и завод немецкий нарастил в восемь раз производство наземных дронов, восемь раз, только на фидбеке украинском", — отметил Сибига.

