Захват Донетчины является основной задачей РФ на это лето: эксперт

Захват Донетчины является основной задачей РФ на это лето: эксперт

Дата публикации 25 апреля 2026 07:42
Захват Донетчины является основной задачей РФ на это лето: эксперт
Украинские военные на фронте. Фото иллюстративное: Reuters

Весенне-летняя кампания россиян будет сосредоточена в Донецкой области. Оккупанты имеют целью в течение этого времени полностью захватить эту область. В то же время им не хватает ресурса для того, чтобы начать масштабное наступление.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, передает Новини.LIVE.

Планы россиян на фронте

Остановить боевые действия в Украине можно, однако это в значительной степени зависит от помощи союзников. Как отметил Романенко, государство и народ должны наращивать потенциал, чтобы остановить врага.

Сейчас ситуация на фронте сложная. По словам эксперта, оккупанты почти захватили Покровск и Мирноград. Россияне пытаются концентрировать наступление вокруг Константиновки и Дружковки.

"Основная задача весенне-летней кампании россиян — захват Донетчины. На другие направления ресурсов не хватает, поэтому в стороне Запорожья наступление идет медленно. Путин говорит о буферных санитарных зонах на 15-20 километров от границы, но строит их на 2-3 километра, пытаясь захватить прифронтовые территории. Поэтому бои будут тяжелыми", — отметил Романенко.

Он также добавил, что россияне не устают распространять новые фейки о ситуации на фронте. Едва ли не ежемесячно они заявляют о том, что в очередной раз "захватили всю Луганскую область". По словам Романенко, украинцам нужна информационная гигиена.

"Чтобы мы могли разделять суть результатов боевых действий от российских вбросов. Российские пропагандисты уже много раз "брали" Купянск, не раз объявляли о захвате Луганщины, но все это не соответствует действительности", — отметил эксперт.

Как отметил эксперт, Украина должна объективно показывать ситуацию на фронте и в целом состояние дел. Стоит понимать реальные достижения и недостатки Сил обороны. Это поможет преодолевать проблемы и отстаивать интересы государства.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно ситуации на фронте. По его словам, этой зимой положение дел было сложным. В то же время на данный момент обстановка стабилизировалась.

Также мы писали о том, что российские оккупанты продолжают атаковать на Покровском направлении. Там ситуация остается одной из самых тяжелых. Только с начала апреля РФ осуществила сотни атак, пытаясь отбросить ВСУ с позиций.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
