Захоплення Донеччини є основним завданням РФ на це літо: експерт

Весняно-літня кампанія росіян буде зосереджена на Донеччині. Окупанти мають на меті протягом цього часу повністю захопити цю область. Водночас їм бракує ресурсу для того, аби почати масштабний наступ.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, передає Новини.LIVE.

Плани росіян на фронті

Зупинити бойові дії в Україні можна, однак це значною мірою залежить від допомоги союзників. Як зауважив Романенко, держава та народ повинні нарощувати потенціал, аби зупинити ворога.

Наразі ситуація на фронті складна. За словами експерта, окупанти майже захопили Покровськ і Мирноград. Росіяни намагаються концентрувати наступ навколо Костянтинівки та Дружківки.

"Основне завдання весняно-літньої кампанії росіян — захоплення Донеччини. На інші напрямки ресурсів не вистачає, тому в стороні Запоріжжя наступ іде повільно. Путін говорить про буферні санітарні зони на 15-20 кілометрів від кордону, але будує їх на 2-3 кілометри, намагаючись захопити прифронтові території. Тому бої будуть важкими", — зазначив Романенко.

Він також додав, що росіяни не втомлюються поширювати нові фейки про ситуацію на фронті. Ледь не щомісяця вони заявляють про те, що вчергове "захопили всю Луганську область". За словами Романенка, українцям потрібна інформаційна гігієна.

"Щоб ми могли розділяти суть результатів бойових дій від російських вкидів. Російські пропагандисти вже багато разів "брали" Куп'янськ, не раз оголошували про захоплення Луганщини, але все це не відповідає дійсності", — зазначив експерт.

Як наголосив експерт, Україна має об'єктивно показувати ситуацію на фронті та загалом стан справ. Варто розуміти реальні досягнення і недоліки Сил оборони. Це допоможе долати проблеми та відстоювати інтереси держави.

