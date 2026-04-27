РФ намагається просуватися на декількох напрямках одночасно

Українські військові на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Російські війська активізували наступальні дії одразу на кількох напрямках фронту, намагаючись змінювати інтенсивність атак і виснажувати українську оборону. Найбільш напруженою ситуація залишається на Куп’янському напрямку, де тиск не спадає. Водночас одним із ключових для ворога залишається Запорізький фронт, де РФ нарощує штурмові підрозділи.

Про це розповів речник Української добровольчої армії, підполковник Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація на фронті: РФ нарощує штурмові підрозділи

Речник Української добровольчої армії, підполковник Сергій Братчук зазначив, що російська армія не зменшує активності та продовжує спроби просування, застосовуючи тактику інфільтрації на різних ділянках фронту.

За його словами, Запорізький напрямок залишається одним із пріоритетних для противника.

Братчук зауважив, що ключову роль у стримуванні наступу відіграє Оріхівський оборонний вузол, який важливий як для захисту Запоріжжя, так і для забезпечення логістики.

За словами підполковника, російські сили підсилюють цей напрямок резервами та штурмовими підрозділами. Зокрема, фіксується активність морської піхоти РФ, включно з підрозділами 40-ї та, ймовірно, 61-ї бригад, які попри попередні втрати доукомплектовують для подальших атак.

Паралельно російські війська тиснуть і на інших напрямках. Як зазначив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Віктор Трегубов, найбільш стабільно напруженою залишається ситуація на Куп’янському напрямку. Особливо це стосується східного берега річки Оскіл, де противник здійснює постійний тиск.

За його словами, на правому березі російські сили намагаються проникати через інфраструктурні об’єкти, однак українським військовим вдається стримувати ці спроби навіть за складних погодних умов.

Загалом, за оцінками військових, найближчим часом активність ворога на Запорізькому та Донецькому напрямках лише зростатиме, адже РФ не відмовляється від своїх наступальних планів.

Новини.LIVE інформували, що Сили оборони України утримують фронт і на окремих напрямках уже перехоплюють стратегічну ініціативу у ворога. Українським військовим вдалося зупинити просування противника та завдавати йому значних втрат, які нині перевищують торішні показники. Попри концентрацію сил РФ на Донецькому напрямку, загальна ситуація поступово покращується.

Новини.LIVE також писали, що за словами військового експерта, Росія планує зосередити основні наступальні дії цього літа на Донеччині та прагне повністю захопити область. Водночас у ворога наразі недостатньо ресурсів для масштабного наступу. Ситуація на фронті залишається складною: бої тривають поблизу Покровська, Мирнограда, Костянтинівки та Дружківки.