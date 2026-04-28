Головна Новини дня РФ планує наступ: Зеленський заслухав доповідь глави ГУР

РФ планує наступ: Зеленський заслухав доповідь глави ГУР

Дата публікації: 28 квітня 2026 19:17
РФ планує наступ: Зеленський заслухав доповідь глави ГУР
Олег Іващенко та Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Facebook

У вівторок, 28 квітня, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. Глава держави зазначив, що Росія планує подальші наступальні операції. Відтак, Кремль готується залучити більше особового складу, зокрема, шляхом розширення мобілізаційних процесів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Зеленський про плани та втрати армії РФ

Сьогодні, 28 квітня, Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР МО Олега Іващенка щодо планів Росії та ситуації на фронті.

За даними розвідки, російський Генштаб визнає проблеми з виконанням поставлених завдань, попри це РФ готує нові наступальні операції.

Глава держави зазначив, що Сили оборони України продовжують знищувати наступальний потенціал російської армії, а безповоротні втрати окупантів сягають близько 60% від загальних.

Водночас Росія планує залучати більше особового складу, зокрема через розширення мобілізаційних процесів. Україна у відповідь посилює оборону, збільшує втрати противника та розширює застосування дронів і далекобійних ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі РФ.

Також розвідка повідомляє про опрацювання в Москві можливих планів операцій проти країн НАТО та спроби активніше залучити Білорусь до реалізації російських військових завдань.

null
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Україна активно посилює ешелоновану систему оборони, яка простягається від Київського водосховища до Сум. Її мета — унеможливити раптові дії противника на північному напрямку та захистити прикордонні території. Роботи ведуться у стислі терміни з урахуванням можливих загроз з боку РФ.

Новини.LIVE також повідомляли, що російські війська активізували наступальні дії одразу на кількох напрямках фронту, намагаючись виснажити українську оборону. Найскладніша ситуація залишається на Куп’янському напрямку. Також РФ посилює тиск на Запорізькому, де нарощує штурмові підрозділи.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
