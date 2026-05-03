Зеленский: Украина готова к следующему раунду трехсторонних переговоров

Встреча Владимира Зеленского с Киром Стармером. Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили переговорный процесс и глава государства подчеркнул, что Киев готов к трехсторонним встречам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Трехсторонние мирные переговоры

Зеленский заявил, что Украина высоко ценит поддержку со стороны Лондона, в частности шаги, направленные на борьбу с так называемым "теневым флотом" России. Особое внимание во время разговора уделили оборонной помощи, включая взносы в программу PURL.

Также стороны затронули тему мирного урегулирования. Зеленский отметил, что Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате.

"Украина готова к следующему раунду переговоров в трехстороннем формате. Переговорный процесс для достижения справедливого и достойного мира также был среди тем нашего обсуждения. Ценим позицию Великобритании о продолжении давления на Россию. Это действительно важно", — подчеркнул украинский лидер.

Встреча Зеленского с премьером Чехии

Также Владимир Зеленский встретился с премьером Чехии Андреем Бабишем. Стороны подробно обсудили направления отношений, а также европейский трек и дальнейшие шаги на пути к членству Украины в ЕС.

"Спасибо всему чешскому народу за очень весомую и теплую поддержку Украины — мы это действительно ценим", — подытожил президент.

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский встретился с премьером Норвегии. Он поблагодарил за взносы в программу PURL на сумму почти 1 миллиард долларов.

Также президент предложил премьеру Финляндии Петтери Орпо подписать соглашение Drone Deal. Владимир Зеленский отметил, что Украина готова делиться экспертизой.