Зеленский предложил премьеру Финляндии подписать соглашение Drone Deal

Владимир Зеленский и Петтери Орпо. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. Глава государства предложил подписать соглашение в формате Drone Deal.

Зепленский поблагодарил за недавнее решение Финляндии выделить дополнительные 300 миллионов долларов на оборонную поддержку Украины. Он обсудил с премьером направления защиты нашего государства в ПВО, поскольку ее можно усилить с помощью этого пакета.

Кроме того, президент предложил Орпо подписать соглашение в формате Drone Deal. Глава государства подчеркнул, что Украина готова делиться экспертизой и усиливать тех, кто усиливает нас с самого начала полномасштабного вторжения.

"Отдельно коснулись международной работы, в частности нашей евроинтеграции. Именно сейчас есть хорошее окно возможностей открыть переговорные кластеры, и Украина этого полностью заслуживает. Спасибо Финляндии за поддержку!" — подытожил Владимир Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, накануне Зеленский встретился с премьером Норвегии. Он поблагодарил его за за взносы в программу PURL на сумму почти 1 миллиард долларов.

Отметим, сегодня президент прибыл в Армению, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества. У него также запланированы двусторонние встречи с премьер-министрами Финляндии, Великобритании и Чехии.