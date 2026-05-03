Зеленський запропонував прем'єру Фінляндії підписати угоду Drone Deal

Володимир Зеленський та Петтері Орпо. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський 3 травня зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Глава держави запропонував підписати угоду в форматі Drone Deal.

Зепленський подякував за нещодавнє рішення Фінляндії виділити додаткові 300 мільйонів доларів на оборонну підтримку України. Він обговорив з прем'єром напрями захисту нашої держави у ППО, оскільки її можна посилити за допомогою цього пакета.

Крім того, президент запропонував Орпо підписати угоду в форматі Drone Deal. Глава держави наголосив, що Україна готова ділитися експертизою та посилювати тих, хто посилює нас від самого початку повномасштабного вторгнення.

"Окремо торкнулися міжнародної роботи, зокрема нашої євроінтеграції. Саме зараз є хороше вікно можливостей відкрити переговорні кластери, і Україна на це повністю заслуговує. Дякую Фінляндії за підтримку!" — підсумував Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, напередодні Зеленський зустрівся з прем'єром Норвегії. Він подякував йому за за внески у програму PURL на суму майже 1 мільярд доларів.

Зазначимо, сьогодні президент прибув до Вірменії, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. У нього також заплановані двосторонні зустрічі з премʼєр-міністрами Фінляндії, Великої Британії та Чехії.