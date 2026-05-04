Главная Новости дня Зеленский предупредил о дронах над парадом 9 мая в Москве

Дата публикации 4 мая 2026 11:28
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: АР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны уже настолько эффективны, что могут долететь до Москвы и представлять угрозу во время парада 9 мая. По его словам, развитие беспилотных технологий и их дальность уже позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

Об этом украинский лидер заявил в понедельник, 4 мая, во время встреч в Вашингтонском формате на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване, информируют Новости.LIVE.

Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая в Москве

"Это лето будет тем моментом, когда Путин будет решать, что делать дальше: расширять эту войну или переходить к дипломатии", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, мы должны делать все возможное, чтобы Путин стал на путь дипломатии.

"Россия объявила парад 9 мая, но там не будет военной техники. Это будет впервые за много лет, когда они не могут позволить себе присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что это подтверждает: Кремль уже на настолько силен, как раньше. И мы должны давить на Россию и в дальнейшем, в частности, санкциями. Он поблагодарил партнеров за очередной пакет санкций против РФ и в очередной раз подчеркнул его важность.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Зеленский прибыл в Ереван и акцентировал на обсуждении графиков поступления траншей из недавно разблокированного пакета финансовой помощи общим объемом 90 миллиардов евро.

Также на полях саммита Европейского политического сообщества состоялась многосторонняя встреча союзников Украины. К переговорам присоединились европейские партнеры. Зеленский назвал темы, на которых сосредоточились во время переговоров.

Яна Катасонова - редактор ленты новостей
Яна Катасонова
