Зеленський прибув до Єревану і висловився про кредит для України
Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 09:03
Кір Стармер під час двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським напередодні саміту Європейського політичного співтовариства в Єревані. Фото: Стефан Руссо/Pool via REUTERS
Перебуваючи у Єревані, Володимир Зеленський анонсував обговорення графіків надходження траншів із нещодавно розблокованого пакета фінансової допомоги загальним обсягом 90 мільярдів євро. Крім того, глава держави публічно відзначив допомогу з боку Польщі, яка продовжує підтримувати рух Києва до повноправного членства у Європейському Союзі.
Новина доповнюється...
Читайте також:
Реклама