Зеленський назвав три ключові завдання в рамках візиту у Вірменію

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 3 травня, був з візитом у Вірменії, де провів низку важливих зустрічей з партнерами. Ці переговори були присвячені трьом ключовим завданням.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

Які ключові завдання має Україна на переговорах у Вірменії

"Перший день зустрічей і перемовин у Вірменії напередодні саміту Європейської політичної спільноти був присвячений нашій координації з європейськими партнерами. Є три ключові завдання", — написав глава держави у своєму Telegram.

Зеленський зазначив, що перше завдання полягало в тому, щоб наблизити достойне завершення війни. Він поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів.

"Потрібні спільні зусилля, щоб активізувати дипломатію та не допускати зменшення тиску на агресора. Росія має завершити цю свою війну. Дякую всім, хто з Україною", — наголосив український лідер.

Читайте також:

Друге завдання має на меті реалізацію європейського пакета підтримки для України обсягом 90 млрд євро. Зокрема, сторони прискорюють це фінансування.

Останнім — третім завданням, Зеленський назвав змінення української ППО, енергетичну підтримку України та співпрацю з партнерами нашої країни в галузі енергетики.

"Вже зараз активно готуємося до нового опалювального сезону та диверсифікуємо відповідну підтримку. Поінформував про всі потреби для захисту та відновлення. Дякую кожному партнеру, який готовий допомагати", — підсумував Зеленський.

Пост Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, Зеленський в рамках візиту до Вірменії зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили переговорний процес і український лідер зазначив, що Київ готовий до тристоронніх зустрічей.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. За словами президента України, він запропонував підписали угоди в форматі Drone Deal.