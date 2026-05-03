Зеленский назвал три ключевые задачи в рамках визита в Армению

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 3 мая, был с визитом в Армении, где провел ряд важных встреч с партнерами. Эти переговоры были посвящены трем ключевым задачам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Офиса президента.

Какие ключевые задачи имеет Украина на переговорах в Армении

"Первый день встреч и переговоров в Армении накануне саммита Европейского политического сообщества был посвящен нашей координации с европейскими партнерами. Есть три ключевые задачи", — написал глава государства в своем Telegram.

Зеленский отметил, что первая задача заключалась в том, чтобы приблизить достойное завершение войны. Он проинформировал партнеров о состоянии дипломатии, возможных перспектив и запланированных контактов.

"Нужны совместные усилия, чтобы активизировать дипломатию и не допускать уменьшения давления на агрессора. Россия должна завершить эту свою войну. Спасибо всем, кто с Украиной", — подчеркнул украинский лидер.

Читайте также:

Вторая задача имеет целью реализацию европейского пакета поддержки для Украины объемом 90 млрд евро. В частности, стороны ускоряют это финансирование.

Последней — третьей задачей, Зеленский назвализменение украинской ПВО, энергетическую поддержку Украины и сотрудничество с партнерами нашей страны в области энергетики.

"Уже сейчас активно готовимся к новому отопительному сезону и диверсифицируем соответствующую поддержку. Проинформировал обо всех потребностях для защиты и восстановления. Спасибо каждому партнеру, который готов помогать", — подытожил Зеленский.

Пост Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, Зеленский в рамках визита в Армению встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером. Стороны обсудили переговорный процесс и украинский лидер отметил, что Киев готов к трехсторонним встречам.

Также мы писали, что Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. По словам президента Украины, он предложил подписали соглашения в формате Drone Deal.