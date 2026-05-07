Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В России сразу в 15 регионах отменили парады на 9 мая

В России сразу в 15 регионах отменили парады на 9 мая

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 01:30
В России сразу в 15 регионах отменили парады на 9 мая
Парад в Москве. Фото: Reuters

В 2026 году в России массово заявили об отмене парадов на 9 мая. Введены также дополнительные ограничения на "празднование".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Массовая отмена парадов в РФ

Как пишет ASTRA, как минимум в 15 областях России решили полностью отказаться от проведения парадов 9 мая.

В список регионов, где не будет парадов, входят: Белгородская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Ростовская, Калужская, Орловская и Брянская области, а также Краснодарский край и Чувашия.

Также стоит отметить, что в Москве в этот раз парад пройдет без военной техники, что будет впервые с 2007 года. В Санкт-Петербурге тоже отказались использовать бронетехнику на мероприятии.

Читайте также:

Помимо этого, в ряде регионов введены дополнительные ограничения, включая отмену салютов и перебои с доступом к интернету. Также акция "Бессмертный полк" в большинстве субъектов РФ перевели в онлайн-формат.

Российские паблики добавили, что власти РФ стали массово менять формат празднования с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. До этого подобные меры вводились лишь в период пандемии коронавируса.

В России массово отменяют парады на 9 мая
Пост ASTRA об отмене парадов. Фото: скриншот

Угрозы от МИД РФ

В среду 6 мая пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выступила с угрозами. На этот раз она призвала дипломатов эвакуироваться из Киева в преддверии "ответного" удара России "по центрам принятия решений.

"МИД России настоятельно призывает власти вашей страны и руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения ВС РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений", — сказала Захарова, уточнив, что такая "ответка" будет в случае "террористических замыслов" Украины в дни празднования "победы".

Что предшествовало

Как сообщало Новини.LIVE, на прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что готов объявить перемирие с Украиной на 9 мая.

Уже 4 мая в Минобороны России объявили об одностороннем прекращении огня 8-9 мая после слов президента Украины Владимира Зеленского о возможном появлении украинских дронов на Красной площади в Москве во время парада.

Зеленский в свою очередь предложил не дожидаться каких-то дат и начать режим "тишины" в ночь с 5 на 6 мая, который впоследствии Россия нарушила.

Россия военный парад 9 мая
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации