В России сразу в 15 регионах отменили парады на 9 мая
В 2026 году в России массово заявили об отмене парадов на 9 мая. Введены также дополнительные ограничения на "празднование".
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Массовая отмена парадов в РФ
Как пишет ASTRA, как минимум в 15 областях России решили полностью отказаться от проведения парадов 9 мая.
В список регионов, где не будет парадов, входят: Белгородская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Ростовская, Калужская, Орловская и Брянская области, а также Краснодарский край и Чувашия.
Также стоит отметить, что в Москве в этот раз парад пройдет без военной техники, что будет впервые с 2007 года. В Санкт-Петербурге тоже отказались использовать бронетехнику на мероприятии.
Помимо этого, в ряде регионов введены дополнительные ограничения, включая отмену салютов и перебои с доступом к интернету. Также акция "Бессмертный полк" в большинстве субъектов РФ перевели в онлайн-формат.
Российские паблики добавили, что власти РФ стали массово менять формат празднования с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. До этого подобные меры вводились лишь в период пандемии коронавируса.
Угрозы от МИД РФ
В среду 6 мая пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выступила с угрозами. На этот раз она призвала дипломатов эвакуироваться из Киева в преддверии "ответного" удара России "по центрам принятия решений.
"МИД России настоятельно призывает власти вашей страны и руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения ВС РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений", — сказала Захарова, уточнив, что такая "ответка" будет в случае "террористических замыслов" Украины в дни празднования "победы".
Что предшествовало
Как сообщало Новини.LIVE, на прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что готов объявить перемирие с Украиной на 9 мая.
Уже 4 мая в Минобороны России объявили об одностороннем прекращении огня 8-9 мая после слов президента Украины Владимира Зеленского о возможном появлении украинских дронов на Красной площади в Москве во время парада.
Зеленский в свою очередь предложил не дожидаться каких-то дат и начать режим "тишины" в ночь с 5 на 6 мая, который впоследствии Россия нарушила.