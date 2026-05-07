В России сразу в 15 регионах отменили парады на 9 мая

Парад в Москве. Фото: Reuters

В 2026 году в России массово заявили об отмене парадов на 9 мая. Введены также дополнительные ограничения на "празднование".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Массовая отмена парадов в РФ

Как пишет ASTRA, как минимум в 15 областях России решили полностью отказаться от проведения парадов 9 мая.

В список регионов, где не будет парадов, входят: Белгородская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Ростовская, Калужская, Орловская и Брянская области, а также Краснодарский край и Чувашия.

Также стоит отметить, что в Москве в этот раз парад пройдет без военной техники, что будет впервые с 2007 года. В Санкт-Петербурге тоже отказались использовать бронетехнику на мероприятии.

Помимо этого, в ряде регионов введены дополнительные ограничения, включая отмену салютов и перебои с доступом к интернету. Также акция "Бессмертный полк" в большинстве субъектов РФ перевели в онлайн-формат.

Российские паблики добавили, что власти РФ стали массово менять формат празднования с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. До этого подобные меры вводились лишь в период пандемии коронавируса.

Угрозы от МИД РФ

В среду 6 мая пресс-секретарь МИД России Мария Захарова выступила с угрозами. На этот раз она призвала дипломатов эвакуироваться из Киева в преддверии "ответного" удара России "по центрам принятия решений.

"МИД России настоятельно призывает власти вашей страны и руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения ВС РФ ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений", — сказала Захарова, уточнив, что такая "ответка" будет в случае "террористических замыслов" Украины в дни празднования "победы".

Что предшествовало

Как сообщало Новини.LIVE, на прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что готов объявить перемирие с Украиной на 9 мая.

Уже 4 мая в Минобороны России объявили об одностороннем прекращении огня 8-9 мая после слов президента Украины Владимира Зеленского о возможном появлении украинских дронов на Красной площади в Москве во время парада.

Зеленский в свою очередь предложил не дожидаться каких-то дат и начать режим "тишины" в ночь с 5 на 6 мая, который впоследствии Россия нарушила.