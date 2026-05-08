Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дрони СБУ втретє атакували НПЗ "Пермнафтооргсинтез" у Росії

Дрони СБУ втретє атакували НПЗ "Пермнафтооргсинтез" у Росії

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 15:15
Дрони СБУ втретє атакували НПЗ "Пермнафтооргсинтез" у Росії
Наслідки атаки дронів СБУ на НПЗ РФ. Фото: РосЗМІ

Служба безпеки України втретє уразила нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" і нафтоперекачувальну станцію "Перм" у російському місті Перм. Обидва об’єкти розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною та відіграють важливу роль у постачанні пального. Унаслідок атаки на НПЗ виникла пожежа, а на станції пошкоджено резервуар.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву СБУ у п'ятницю, 8 травня.

Дрони СБУ втретє уразила НПЗ "Пермнафтооргсинтез"

Цієї ночі підрозділи Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали ударів по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції "Перм". Операція була проведена в межах виконання завдань, визначених керівництвом держави.

Обидва уражені об’єкти розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Пермський НПЗ є одним із найбільших у РФ і забезпечує паливом як цивільні потреби, так і російську армію.

Також уражена станція "Перм" належить "Транснефті" та є частиною магістральної нафтотранспортної системи РФ, через яку нафта розподіляється у кількох напрямках.

Читайте також:

Унаслідок атаки на нафтопереробному заводі загорілася одна з установок первинної переробки, а на нафтоперекачувальній станції пошкоджено резервуар.

У СБУ зазначають, що удари по нафтогазовій інфраструктурі РФ спрямовані на зменшення ресурсів, які фінансують війну проти України, та ускладнення постачання пального для російської армії.

null
Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 8 травня у Росії зупинено роботу низки аеропортів. Мовиться про близько 13 летовищ. Причиною припинення роботи аеропортів стало влучання безпілотників в адміністративну будівлю аеронавігації в Ростові-на-Дону.

Новини.LIVE також повідомляли, що нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив про нові далекобійні удари України по військових об’єктах Росії. За його словами, українські сили вражають цілі на відстані майже 2 тисяч кілометрів від кордону. Президент також зазначив, що удари вже фіксувалися в низці російських регіонів, пов’язаних із військовою інфраструктурою.

СБУ дрони Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації