Дрони СБУ втретє атакували НПЗ "Пермнафтооргсинтез" у Росії

Наслідки атаки дронів СБУ на НПЗ РФ. Фото: РосЗМІ

Служба безпеки України втретє уразила нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" і нафтоперекачувальну станцію "Перм" у російському місті Перм. Обидва об’єкти розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від кордону з Україною та відіграють важливу роль у постачанні пального. Унаслідок атаки на НПЗ виникла пожежа, а на станції пошкоджено резервуар.

8 травня

Дрони СБУ втретє уразила НПЗ "Пермнафтооргсинтез"

Цієї ночі підрозділи Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали ударів по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції "Перм". Операція була проведена в межах виконання завдань, визначених керівництвом держави.

Обидва уражені об’єкти розташовані більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону. Пермський НПЗ є одним із найбільших у РФ і забезпечує паливом як цивільні потреби, так і російську армію.

Також уражена станція "Перм" належить "Транснефті" та є частиною магістральної нафтотранспортної системи РФ, через яку нафта розподіляється у кількох напрямках.

Унаслідок атаки на нафтопереробному заводі загорілася одна з установок первинної переробки, а на нафтоперекачувальній станції пошкоджено резервуар.

У СБУ зазначають, що удари по нафтогазовій інфраструктурі РФ спрямовані на зменшення ресурсів, які фінансують війну проти України, та ускладнення постачання пального для російської армії.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

