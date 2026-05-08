За 700 км від кордону: ЗСУ уразили нафтовий об'єкт РФ в Ярославлі

Президент України Володимир Зеленський підтвердив роботу "українських далекобійних санкцій" у відповідь на російські удари. Сили оборони уразили нафтовий об'єкт РФ у Ярославлі за понад 700 кілометрів від кордону.

"Ярославль, більше ніж 700 кілометрів від державного кордону України. Об'єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування російської війни", — написав Зеленський.

Він подякував ЗСУ та воєнній розвідці "за такий прояв справедливості". Президент наголосив, що українські далекобійні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. На думку лідера, Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить.

Як писали Новини.LIVE, цієї ночі у кількох регіонах Росії лунали гучні вибухи. Аналітики повідомляли, що РФ атакували близько 300 дронів. Гучно було в Москві, Ярославлі та Ростові.

Крім того, Володимир Зеленський повідомляв, що Росія почала штурми замість перемир'я, яке ж сама оголосила. Загалом зафіксували понад 850 ударів різними дронами, серед яких були FPV та "Ланцети".