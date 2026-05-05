Главная Новости дня Украинские дроны могут преодолевать до 2 000 км: эксперт

Украинские дроны могут преодолевать до 2 000 км: эксперт

Дата публикации 5 мая 2026 17:13
Украинский военный с дроном. Фото: Генштаб ВСУ

Украина имеет потенциал для осуществления дальнобойных ударов беспилотниками. Однако их эффективность зависит от технических ограничений и баланса между дальностью полета и боевой нагрузкой.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик в эфире Ранок.LIVE.

Эксперт озвучил возможности и стоимость украинских БпЛА

По его Боровика, современные украинские беспилотники способны преодолевать расстояние до 2 тысяч километров, однако это влияет на их боевые характеристики.

"По дальности ударов мы уже где-то два года говорим о том, что у нас есть потенциал долетать до 2 тысяч километров и более. Это больше зависит от физики, чем возможностей. Чем дальше лететь — тем больше нужно горючего, а это уменьшает боевую часть", — пояснил эксперт.

Он также прокомментировал инцидент с дроном, который мог упасть на жилой дом в Чебоксарах, отметив, что причиной могла стать работа средств радиоэлектронной борьбы. По словам эксперта, беспилотник похож на Fp-1.

Отдельное внимание Боровик уделил навигационным системам, которые позволяют дронам выполнять задачи даже без постоянной связи с оператором. Именно эти технологии, по его словам, являются ключевыми для эффективности дальнобойных миссий.

Также он оценил стоимость одного такого беспилотника на уровне 50-70 тысяч долларов. В то же время массированные атаки с применением большого количества дронов могут стоить более миллиона долларов в зависимости от масштаба операции.

Как писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны в апреле вдвое увеличили количество поражений противникана фронте на дистанции более 20 километров по сравнению с мартом.

Кроме того, спецназовцы Службы безопасности Украины вместе с подразделениями Сил обороны провели масштабную операцию против нефтяной инфраструктуры в Ленинградской области РФ. В результате был поражен один из трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
