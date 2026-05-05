Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українські дрони можуть долати до 2 000 км: експерт

Українські дрони можуть долати до 2 000 км: експерт

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 17:13
Українські дрони можуть долати до 2 000 км: експерт
Український військовий з дроном. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна має потенціал для здійснення далекобійних ударів безпілотниками. Однак їх ефективність залежить від технічних обмежень і балансу між дальністю польоту та бойовим навантаженням.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів засновник оборонної компанії First Contact Валерій Боровик в ефірі Ранок.LIVE.

Експерт озвучив можливості та вартість українських БпЛА

За його Боровика, сучасні українські безпілотники здатні долати відстань до 2 тисяч кілометрів, однак це впливає на їх бойові характеристики.

"По дальності ударів ми вже десь два роки говоримо про те, що в нас є потенціал долітати до 2 тисяч кілометрів і більше. Це більше залежить від фізики, ніж спроможностей. Чим далі летіти — тим більше потрібно пального, а це зменшує бойову частину", — пояснив експерт.

Він також прокоментував інцидент із дроном, який міг впасти на житловий будинок у Чебоксарах, зазначивши, що причиною могла стати робота засобів радіоелектронної боротьби. За словами експерта, безпілотник схожий на Fp-1.

Читайте також:

Окрему увагу Боровик приділив навігаційним системам, які дозволяють дронам виконувати завдання навіть без постійного зв'язку з оператором. Саме ці технології, за його словами, є ключовими для ефективності далекобійних місій.

Також він оцінив вартість одного такого безпілотника на рівні 50-70 тисяч доларів. Водночас масовані атаки із застосуванням великої кількості дронів можуть коштувати понад мільйон доларів залежно від масштабу операції.

Як писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони у квітні вдвічі збільшили кількість уражень противника на фронті на дистанції понад 20 кілометрів у порівнянні з березнем.

Крім того, спецпризначенці Служби безпеки України разом із підрозділами Сил оборони провели масштабну операцію проти нафтової інфраструктури в Ленінградській області РФ. У результаті було уражено один із трьох найбільших нафтопереробних заводів країни-агресора.

безпілотники дрони ефір Новини.LIVE
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації