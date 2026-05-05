Українські дрони можуть долати до 2 000 км: експерт

Україна має потенціал для здійснення далекобійних ударів безпілотниками. Однак їх ефективність залежить від технічних обмежень і балансу між дальністю польоту та бойовим навантаженням.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів засновник оборонної компанії First Contact Валерій Боровик в ефірі Ранок.LIVE.

Експерт озвучив можливості та вартість українських БпЛА

За його Боровика, сучасні українські безпілотники здатні долати відстань до 2 тисяч кілометрів, однак це впливає на їх бойові характеристики.

"По дальності ударів ми вже десь два роки говоримо про те, що в нас є потенціал долітати до 2 тисяч кілометрів і більше. Це більше залежить від фізики, ніж спроможностей. Чим далі летіти — тим більше потрібно пального, а це зменшує бойову частину", — пояснив експерт.

Він також прокоментував інцидент із дроном, який міг впасти на житловий будинок у Чебоксарах, зазначивши, що причиною могла стати робота засобів радіоелектронної боротьби. За словами експерта, безпілотник схожий на Fp-1.

Окрему увагу Боровик приділив навігаційним системам, які дозволяють дронам виконувати завдання навіть без постійного зв'язку з оператором. Саме ці технології, за його словами, є ключовими для ефективності далекобійних місій.

Також він оцінив вартість одного такого безпілотника на рівні 50-70 тисяч доларів. Водночас масовані атаки із застосуванням великої кількості дронів можуть коштувати понад мільйон доларів залежно від масштабу операції.

Як писали Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони у квітні вдвічі збільшили кількість уражень противника на фронті на дистанції понад 20 кілометрів у порівнянні з березнем.

Крім того, спецпризначенці Служби безпеки України разом із підрозділами Сил оборони провели масштабну операцію проти нафтової інфраструктури в Ленінградській області РФ. У результаті було уражено один із трьох найбільших нафтопереробних заводів країни-агресора.