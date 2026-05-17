Московский НПЗ и аэродром Бельбек: СБУ поразила важные объекты РФ

Горит НПЗ РФ.

Служба безопасности Украины и Силы обороны нанесли удары по ряду стратегических объектов РФ в Московской области и временно оккупированном Крыму. Среди пораженных целей — Московский НПЗ, предприятие военно-промышленного комплекса РФ и инфраструктура военного аэродрома "Бельбек". В СБУ отметили, что такие операции направлены на ослабление военного потенциала страны-агрессора и ее логистических возможностей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление СБУ в воскресенье, 17 мая.

СБУ поразила ряд важных объектов РФ

Специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами обороны Украины провели серию ударов по объектам военно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуры РФ в Московской области. А также по инфраструктуре и системам ПВО военного аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

В Московской области под удар попали завод "Ангстрем", который производит полупроводники для российского ВПК и находится под санкциями США, Московский НПЗ, а также нефтеперекачивающие станции "Солнечногорская" и "Володарское".

В Крыму СБУ и СОУ поразили инфраструктуру и средства противовоздушной обороны аэродрома "Бельбек". В частности, речь идет о зенитном комплексе "Панцирь-С2", ангаре с радаром к комплексу С-400, системе управления БпЛА "Орион" и наземной станции управления БпЛА "Форпост". Также были поражены пункт передачи данных "земля-воздух", диспетчерская вышка и ангар на территории аэродрома.

Глава СБУ Евгений Хмара заявил, что такие спецоперации имеют критическое значение для снижения возможностей РФ продолжать войну против Украины.

"Поражение предприятий ВПК, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности врага продолжать войну против Украины. Эти удары демонстрируют, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной. СБУ и Силы обороны Украины и в дальнейшем будут продолжать высокоточные спецоперации, направленные на уничтожение военных ресурсов врага", — отметил Хмара.

Новини.LIVE информировали, что 15 мая в Рязани после ночной атаки дронов вспыхнул нефтеперерабатывающий завод, также повреждения получили жилые многоэтажки. Из-за взрывов и падения обломков есть погибшие и раненые. По данным российских властей, обломки дронов упали также на территорию одного из промышленных предприятий.

Новини.LIVE также сообщали, что 8 мая Силы обороны Украины поразили нефтяной объект в российском Ярославле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар стал частью работы так называемых "украинских дальнобойных санкций" в ответ на атаки РФ. По его словам, этот объект имел важное значение для финансирования российской войны.