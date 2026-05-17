Московський НПЗ й аеродром Бельбек: СБУ уразила важливі об'єкти РФ

Горить НПЗ РФ. Ілюстративне фото: МНС РФ

Служба безпеки України та Сили оборони завдали ударів по низці стратегічних об’єктів РФ у Московській області та тимчасово окупованому Криму. Серед уражених цілей — Московський НПЗ, підприємство військово-промислового комплексу РФ та інфраструктура військового аеродрому "Бельбек". В СБУ наголосили, що такі операції спрямовані на послаблення воєнного потенціалу країни-агресора та її логістичних можливостей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву СБУ у неділю, 17 травня.

СБУ уразила низку важливих об'єктів РФ

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ спільно із Силами оборони України провели серію ударів по об’єктах військово-промислового комплексу та нафтової інфраструктури РФ у Московській області. А також по інфраструктурі та системах ППО військового аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.

У Московській області під удар потрапили завод "Ангстрем", який виробляє напівпровідники для російського ВПК та перебуває під санкціями США, Московський НПЗ, а також нафтоперекачувальні станції "Сонєчногорська" і "Володарськоє".

У Криму СБУ та СОУ уразили інфраструктуру й засоби протиповітряної оборони аеродрому "Бельбек". Зокрема, йдеться про зенітний комплекс "Панцирь-С2", ангар із радаром до комплексу С-400, систему керування БпЛА "Орион" та наземну станцію керування БпЛА "Форпост". Також були уражені пункт передачі даних "земля–повітря", диспетчерська вишка та ангар на території аеродрому.

Читайте також:

Очільник СБУ Євгеній Хмара заявив, що такі спецоперації мають критичне значення для зниження спроможностей РФ продовжувати війну проти України.

"Ураження підприємств ВПК, військової інфраструктури та нафтологістики знижує можливості ворога продовжувати війну проти України. Ці удари демонструють, що навіть найзахищеніша Московська область не є безпечною. СБУ та Сили оборони України й надалі продовжуватимуть високоточні спецоперації, спрямовані на знищення військових ресурсів ворога", — зазначив Хмара.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 15 травня у Рязані після нічної атаки дронів спалахнув нафтопереробний завод, також пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки. Через вибухи та падіння уламків є загиблі та поранені. За даними російської влади, уламки дронів впали також на територію одного з промислових підприємств.

Новини.LIVE також повідомляли, що 8 травня Сили оборони України уразили нафтовий об’єкт у російському Ярославлі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар став частиною роботи так званих "українських далекобійних санкцій" у відповідь на атаки РФ. За його словами, цей об’єкт мав важливе значення для фінансування російської війни.