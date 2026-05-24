В Воздушных силах подтвердили, что РФ ударила по Киевщине "Орешником"

Российские войска в ночь против 24 мая ударили по Белоцерковщине в Киевской области "Орешником". Это была баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "РБК-Украина".

Россия ударила "Орешником" по Киевской области

"Баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") ударила в районе Белой Церкви в Киевской области", — сказал Юрий Игнат.

Известно, что пуск ракеты россияне осуществили с полигона Капустин Яр.

Отметим, ранее Киевская областная прокуратура сообщала, что устанавливается тип вооружения, которым враг атаковал Белоцерковский район. Ранее информация об атаке "Орешником" распространялась по соцсетям.

Напомним, "Орешник " — это российская баллистическая ракета средней дальности, которую РФ впервые публично назвала после удара по Днепру 21 ноября 2024 года.

Россия заявляет, что она "гиперзвуковая", может нести обычные или ядерные боевые части и лететь до примерно 5 000 км, но часть характеристик известна преимущественно со слов РФ

Как писали Новини.LIVE, советник министра обороны Сергей Стерненко также подтвердил, что россияне ударили по Украине ядерной ракетой без ядерной боевой части. По его словам, так РФ хочет запугать украинцев и мир.

В то же время Владимир Зеленский 23 мая предупреждал, что россияне готовят массированную атаку на Украину. Разведка получила данные о подготовке врага к запуску "Орешника".