Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стерненко: РФ запустила по Украине ядерную ракету без боевой части

Стерненко: РФ запустила по Украине ядерную ракету без боевой части

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 09:27
Стерненко: РФ запустила по Украине ядерную ракету без боевой части
Сергей Стерненко. Фото: Facebook

Российская армия во время массированной атаки в ночь на 24 мая выпустила по Украине ядерную ракету без ядерной боевой части. Таким образом России стремится запугать не только украинцев, но и мир.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на советника министра обороны, волонтера Сергея Стерненко.

Пуск ядерной ракеты на Украину

Стерненко рассказал, что российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру, в результате чего есть погибшие и раненые мирные жители. Также разрушены рынок, торговый центр и база отдыха.

По его словам, этой ночью враг выпустил на Украину ядерную ракету без ядерной боевой части. Волонтер назвал это попыткой запугать Украину и мир.

"Могу рассказать, что будет дальше. Далее у россиян сгорят еще несколько разных Туапсе, а до конца года атаки на Россию станут значительно масштабнее. Усилится и сегмент Middle strike, что повлечет масштабные логистические проблемы для оккупантов. На фронте дела у них будут ухудшаться", — заявил советник министра обороны.

Читайте также:

Также он сказал об ухудшении состояния российской экономики и росте социальной напряженности в РФ. Он считает, что политическая система России рано или поздно потерпит крах, а началом этого процесса стала агрессия против Украины в 2014 году.

null
Скриншот сообщения Сергея Стерненко

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мониторы, этой ночью РФ выпустила более 50 ракет и около 700 дронов. Основной удар был направлен на Киев.

Так, в Черкассах дрон попал в многоэтажку. В результате атаки 11 человек получили ранения, среди них двое детей.

Сергей Стерненко ядерное оружие обстрелы ракеты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации