Стерненко: РФ запустила по Украине ядерную ракету без боевой части
Российская армия во время массированной атаки в ночь на 24 мая выпустила по Украине ядерную ракету без ядерной боевой части. Таким образом России стремится запугать не только украинцев, но и мир.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на советника министра обороны, волонтера Сергея Стерненко.
Пуск ядерной ракеты на Украину
Стерненко рассказал, что российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру, в результате чего есть погибшие и раненые мирные жители. Также разрушены рынок, торговый центр и база отдыха.
По его словам, этой ночью враг выпустил на Украину ядерную ракету без ядерной боевой части. Волонтер назвал это попыткой запугать Украину и мир.
"Могу рассказать, что будет дальше. Далее у россиян сгорят еще несколько разных Туапсе, а до конца года атаки на Россию станут значительно масштабнее. Усилится и сегмент Middle strike, что повлечет масштабные логистические проблемы для оккупантов. На фронте дела у них будут ухудшаться", — заявил советник министра обороны.
Также он сказал об ухудшении состояния российской экономики и росте социальной напряженности в РФ. Он считает, что политическая система России рано или поздно потерпит крах, а началом этого процесса стала агрессия против Украины в 2014 году.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мониторы, этой ночью РФ выпустила более 50 ракет и около 700 дронов. Основной удар был направлен на Киев.
Так, в Черкассах дрон попал в многоэтажку. В результате атаки 11 человек получили ранения, среди них двое детей.