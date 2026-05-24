Стерненко: РФ запустила по Украине ядерную ракету без боевой части

Сергей Стерненко. Фото: Facebook

Российская армия во время массированной атаки в ночь на 24 мая выпустила по Украине ядерную ракету без ядерной боевой части. Таким образом России стремится запугать не только украинцев, но и мир.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на советника министра обороны, волонтера Сергея Стерненко.

Пуск ядерной ракеты на Украину

Стерненко рассказал, что российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру, в результате чего есть погибшие и раненые мирные жители. Также разрушены рынок, торговый центр и база отдыха.

По его словам, этой ночью враг выпустил на Украину ядерную ракету без ядерной боевой части. Волонтер назвал это попыткой запугать Украину и мир.

"Могу рассказать, что будет дальше. Далее у россиян сгорят еще несколько разных Туапсе, а до конца года атаки на Россию станут значительно масштабнее. Усилится и сегмент Middle strike, что повлечет масштабные логистические проблемы для оккупантов. На фронте дела у них будут ухудшаться", — заявил советник министра обороны.

Также он сказал об ухудшении состояния российской экономики и росте социальной напряженности в РФ. Он считает, что политическая система России рано или поздно потерпит крах, а началом этого процесса стала агрессия против Украины в 2014 году.

Скриншот сообщения Сергея Стерненко

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мониторы, этой ночью РФ выпустила более 50 ракет и около 700 дронов. Основной удар был направлен на Киев.

Так, в Черкассах дрон попал в многоэтажку. В результате атаки 11 человек получили ранения, среди них двое детей.