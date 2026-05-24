Более 50 ракет и 700 БпЛА: мониторы показали карту движения целей РФ

Более 50 ракет и 700 БпЛА: мониторы показали карту движения целей РФ

Дата публикации 24 мая 2026 07:46
Поврежденный дом в Киеве после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 24 мая осуществили массированную атаку на Украину. Главный удар был направлен на Киев. В целом враг выпустил более 50 ракет различных типов и около 700 БпЛА.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговый канал "ПВО радар".

Движение ракет и дронов во время атаки 24 мая

"Враг совершил один из самых массированных ударов по Киеву за 2025-2026 годы. Было применено более 50 ракет и до 700 БПЛА различных типов", — говорится в сообщении.

Обстріл України 24 травня
Движение воздушных целей над территорией Украины ночью 24 мая. Фото: t.me/mon1tor_ua

Отметим, основной целью атаки врага была столица. Там известно о значительных разрушениях, пожарах и пострадавших.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве пылали дома и школы, а также пострадали более 20 человек. Последствия обстрелов фиксируются во всех районах города.

Кроме того, в столице закрыли станцию метро "Лукьяновская". В результате атаки она была повреждена взрывной волной.

Накануне Владимир Зеленский предупреждал о новой атаке врага. По данным разведки, РФ готовилась к применению "Орешника".

Карина Приходько - Редактор

Карина Приходько
