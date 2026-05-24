Понад 50 ракет і 700 БпЛА: монітори показали мапу руху повітряних цілей РФ

Пошкоджений будино у Києві після обстрілів. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 24 травня здійснили масовану атаку на Україну. Головний удар був спрямований на Київ. Загалом ворог випустив понад 50 ракет різних типів та близько 700 БпЛА.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на моніторинговий канал "ППО радар".

Рух ракет та дронів під час атаки 24 травня

"Ворог здійснив один з наймасованіших ударів по Києву за 2025-2026 роки. Було застосовано понад 50 ракет та до 700 БпЛА різних типів", — йдеться у повідомленні.

Рух повітряних цілей над територією України вночі 24 травня. Фото: t.me/mon1tor_ua

Зазначио, основною ціллю атаки ворога була столиця. Там відомо про значні руйнування, пожежі та постраждалих.

Як писали Новини.LIVE, у Києві палали будинки і школи, а також постраждали понад 20 людей. Наслідки обстрілів фіксуються у всіх районах міста.

Крім того, в столиці закрили станцію метро "Лук'янівська". Внаслідок атаки вона була пошкоджена вибуховою хвилею.

Напередодні Володимир Зеленський попереджав про нову атаку ворога. За даними розвідки, РФ готувалася до застосування "Орєшніка".