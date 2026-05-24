В Україні масштабна тривога через загрозу пуску "Орєшніка"

В ніч проти 24 травня в Україні оголошено масштабну тривогу. Росія атакує країну дронами, і водночас є загроза застосування балістичної ракети "Орєшнік".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Масштабна тривога в Україні 24 травня

На офіційній сторінці в Telegram Повітряні сили ЗСУ вже офіційно попередили, що є загроза пуску "Орєшніка".

"Загроза застосування балістичної ракети середньої дальності (Орєшнік)", — йдеться у повідомленні о 00:52.

Також зауважимо, що ворог активно атакує Україну дронами, а моніторингові канали писали, що росіяни підняли також у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Новина доповнюється...