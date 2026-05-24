В Україні масштабна тривога через загрозу пуску "Орєшніка"
Дата публікації: 24 травня 2026 00:57
Термінова новина
В ніч проти 24 травня в Україні оголошено масштабну тривогу. Росія атакує країну дронами, і водночас є загроза застосування балістичної ракети "Орєшнік".
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
На офіційній сторінці в Telegram Повітряні сили ЗСУ вже офіційно попередили, що є загроза пуску "Орєшніка".
"Загроза застосування балістичної ракети середньої дальності (Орєшнік)", — йдеться у повідомленні о 00:52.
Також зауважимо, що ворог активно атакує Україну дронами, а моніторингові канали писали, що росіяни підняли також у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Новина доповнюється...
