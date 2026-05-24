В Украине масштабная тревога из-за угрозы пуска "Орешника"

В ночь на 24 мая в Украине объявлена масштабная тревога. Россия атакует страну дронами, и в то же время есть угроза применения баллистической ракеты "Орешник".

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Масштабная тревога в Украине 24 мая

На официальной странице в Telegram Воздушные силы ВСУ уже официально предупредили, что есть угроза пуска "Орешника".

"Угроза применения баллистической ракеты средней дальности (Орешник)", - говорится в сообщении в 00:52.

Также заметим, что враг активно атакует Украину дронами, а мониторинговые каналы писали, что россияне подняли также в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

