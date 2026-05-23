Посольство США в Києві попередило про загрозу удару протягом 24 годин

Посольство США в Києві попередило про загрозу масованого обстрілу упродовж 24 годин.

Повідомлення посольство США опублікувало на офіційному сайті, перелає Новини.LIVE.

"Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значний повітряний напад, який може статися будь-коли протягом наступних 24 годин", — йдеться в повідомленні.

