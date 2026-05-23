Посольство США в Киеве предупредило об угрозе удара в течение 24 часов

Посольство США в Киеве предупредило об угрозе массированного обстрела в течение 24 часов.

Сообщение посольство США опубликовало на официальном сайте, передает Новости.LIVE.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих 24 часов",- говорится в сообщении.

