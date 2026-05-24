В Черкассах дрон попал в многоэтажку: среди пострадавших есть дети

Дата публикации 24 мая 2026 08:36
Поврежденный дом в Черкассах. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 24 мая нанесли удар по жилой многоэтажке в Черкассах. В результате атаки 11 человек получили ранения, среди них двое детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Обстрел Черкасс 24 мая

Табурец рассказал, что российский дрон попал в жилую многоэтажку в Черкассах. В результате этого возник пожар в квартирах с 5 по 9 этаж.

"Есть 11 травмированных, двое — это дети. Большинству помощь оказана на месте. Трех пострадавших бригадами Экстренки доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

В то же время в Золотоношском районе крылатая ракета повредила недействующую ферму. Пострадавших в этом случае нет. Сейчас продолжается обследование территории, а на месте работают все необходимые службы.

По словам главы ОВА, этой ночью ПВО в Черкасской области обезвредила восемь российских ракет и 22 БпЛА.

Как писали Новини.LIVE, мониторы показали карту движения воздушных целей РФ этой ночью. Враг выпустил по Украине более 50 ракет и около 700 дронов.

Накануне Владимир Зеленский предупреждал о новой атаке врага. По данным разведки, РФ готовилась к применению "Орешника".

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
