У Черкасах дрон поцілив багатоповерхівку: серед постраждалих є діти

Пошкоджений будинок в Черкасах. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 24 травня завдали удару по житловій багатоповерхівці у Черкасах. Внаслідок атаки 11 людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Обстріл Черкас 24 травня

Табурець розповів, що російський дрон поцілив у житлові багатоповерхівку в Черкасах. Внаслідок цього виникла пожежа у квартирах з 5 по 9 поверх.

"Маємо 11 травмованих, двоє — це діти. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих бригадами Екстренки доправлено до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Золотоніському районі крилата ракета пошкодила недіючу ферму. Потерпілих у цьому випадку немає. Наразі триває обстеження території, а на місці працюють усі необхідні служби.

За словами очільника ОВА, цієї ночі ППО у Черкаській області знешкодила вісім російських ракет і 22 БпЛА.

Як писали Новини.LIVE, монітори показали мапу руху повітряних цілей РФ цієї ночі. Ворог випустив по Україні понад 50 ракет та близько 700 дронів.

Напередодні Володимир Зеленський попереджав про нову атаку ворога. За даними розвідки, РФ готувалася до застосування "Орєшніка".