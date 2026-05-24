Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Черкасах дрон поцілив у багатоповерхівку: серед постраждалих є діти

У Черкасах дрон поцілив у багатоповерхівку: серед постраждалих є діти

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 08:36
У Черкасах дрон поцілив багатоповерхівку: серед постраждалих є діти
Пошкоджений будинок в Черкасах. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 24 травня завдали удару по житловій багатоповерхівці у Черкасах. Внаслідок атаки 11 людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця. 

Обстріл Черкас 24 травня

Табурець розповів, що російський дрон поцілив у житлові багатоповерхівку в Черкасах. Внаслідок цього виникла пожежа у квартирах з 5 по 9 поверх

"Маємо 11 травмованих, двоє — це діти. Більшості допомога надана на місці. Трьох потерпілих бригадами Екстренки доправлено до лікарні", — йдеться у повідомленні. 

Водночас у Золотоніському районі крилата ракета пошкодила недіючу ферму. Потерпілих у цьому випадку немає. Наразі триває обстеження території, а на місці працюють усі необхідні служби.

Читайте також:

За словами очільника ОВА, цієї ночі ППО у Черкаській області знешкодила вісім російських ракет і 22 БпЛА

Як писали Новини.LIVE, монітори показали мапу руху повітряних цілей РФ цієї ночі. Ворог випустив по Україні понад 50 ракет та близько 700 дронів. 

Напередодні Володимир Зеленський попереджав про нову атаку ворога. За даними розвідки, РФ готувалася до застосування "Орєшніка". 

Черкаси обстріли дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації