Головна Новини дня

Стерненко: РФ запустила по Україні ядерну ракету без бойової частини

Дата публікації: 24 травня 2026 09:27
Сергій Стерненко. Фото: Facebook

Російська армія під час масованої атаки у ніч проти 24 травня випустила по Україну ядерну ракету без ядерної бойової чатсини. Таким чином Росії прагне залякати не лише українців, а й світ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на радника міністра оборони, волонтера Сергія Стерненка. 

Пуск ядерної ракети на Україну

Стерненко розповів, що російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру, внаслідок чого є загиблі та поранені мирні жителі. Також зруйновані ринок, торговельний центр та база відпочинку.

За його словами, цієї ночі ворог випустив на Україну ядерну ракету без ядерної бойової частини. Волонтер назвав це спробую залякати Україну та світ. 

"Можу розповісти, що буде далі. Далі у росіян згорять ще кілька різних Туапсе, а до кінця року атаки на Росію стануть значно масштабнішими. Посилиться і сегмент Middle strike, що спричинить масштабні логістичні проблеми для окупантів. На фронті справи у них погіршуватимуться", — заявив радник міністра оборони.

Також він сказав про погіршення стану російської економіки та зростання соціальної напруги в РФ. Він вважає, що політична система Росії рано чи пізно зазнає краху, а початком цього процесу стала агресія проти України у 2014 році.

Скриншот допису Сергія Стерненка

Як писали Новини.LIVE з посиланням на монітори, цієї ночі РФ випустила понад 50 ракет та близько 700 дронів. Основний удар був спрямований на Київ. 

Так, у Черкасах дрон поцілив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки 11 людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
