Новые удары по Киеву: посол ЕС отреагировала на угрозы РФ

Екатерина Матернова. Фото: Katarina Mathernova/X

Евросоюз не поддастся давлению. Несмотря на угрозы РФ, представители европейских стран продолжат работать в Украине. Заявление МИД России является лицемерием.

Об этом заявила посол ЕС в Украине Екатерина Матернова, передает Новини.LIVE.

Ответ на российские угрозы

По словам Матерновой, представители Евросоюза никуда не собираются уезжать из Украины. Заявления РФ являются шедевром лицемерия, ведь удары по гражданской информации оккупанты наносят постоянно.

По мнению посла ЕС в Украине, Москва пытается вызвать панику у населения, международных организаций и дипломатов, но такие угрозы свидетельствуют о слабости самого Кремля. Евросоюз будет оставаться рядом с Украиной, несмотря на российское давление.

"Чем агрессивнее становится Кремль, тем очевиднее, что режим Путина понимает: он не способен сломать ни Украину, ни поддержку партнеров... Киев стоит. Украина стоит. Мы стоим рядом с ними", — подчеркнула Матернова.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что РФ угрожает Киеву новыми массированными ударами. Оккупанты призывают киевлян не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Иностранным гражданам советуют "как можно скорее покинуть город".

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВС Украины Юрия Игната объяснял, почему РФ бьет по Украине "Орешником". Целью врага является запугивание. Россияне думают, что из-за страха украинцы пойдут на территориальные уступки.