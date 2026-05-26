Китай закликав утриматися від посилення атак після погроз РФ

Президент Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін. Фото: Mao Ning/Facebook

Пекін відреагував на заяви Росії про можливі масовані удари по Києву та закликав сторони утриматися від подальшого загострення бойових дій. У МЗС Китаю наголосили, що єдиним шляхом врегулювання конфлікту залишаються переговори. Також у Пекіні заявили про необхідність створення умов для якнайшвидшого відновлення діалогу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речниці МЗС Китаю Мао Нін.

Пекін закликав утриматися від посилення ударів після погроз Росії

Коментуючи погрози РФ щодо системних ударів по об’єктах у Києві, Мао Нін зазначила, що позиція Китаю щодо війни проти України залишається послідовною і полягає у підтримці політичного врегулювання.

"Позиція Китаю в питанні української кризи (так у КНР офіційно називають російську війну проти України, — Ред. ) є послідовною та чіткою. Ми вважаємо лише діалог та переговори єдиним життєздатним способом для врегулювання конфлікту", — сказала Мао Нін.

Дипломатка також зазначила, що Китай закликає всі сторони утримуватися від ескалації та повернутися до переговорного процесу.

Читайте також:

"Ми закликаємо відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації й створення умов для відновлення діалогу та переговорів", — додала вона.

На уточнююче запитання щодо можливого вивезення дипломатів з Києва речниця МЗС Китаю не дала прямої відповіді.

Нагадаємо, раніше МЗС РФ заявляло про можливі нові удари по Києву та закликало іноземні місії залишити українську столицю.

Новини.LIVE інформували, що посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила, що Євросоюз не піддасться тиску Росії та продовжить роботу в Україні попри погрози ударів по Києву. Вона назвала заяви МЗС РФ проявом лицемірства та спробою залякати міжнародних партнерів і українців. За її словами, ЄС і надалі підтримуватиме Україну, а спроби Кремля не здатні змінити позицію союзників.

Новини.LIVE також повідомляли, державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим на прохання російської сторони. Під час діалогу Лавров заявив про наміри Росії завдати ударів по Києву у відповідь на атаки по території РФ. Також він "рекомендував" іноземним дипломатам у столиці України враховувати безпекову ситуацію та евакуюватися.